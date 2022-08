„Zockerbuckel“ : So beugt man am Rechner Rückenproblemen vor

So beugt man am Rechner Rückenproblemen vor

Baden-Baden Auf dem Bildschirm bewegt sich viel, man selbst bleibt aber meistens sitzen. Und das nicht unbedingt in einer Haltung, die dem Rücken gut tut. Warum es sich lohnt, beim Gaming in Bewegung zu bleiben.

Ob am Computer oder an der Konsole: Wer viel spielt oder am Rechner arbeitet, sitzt meistens auch viel. Oft kommt es dabei zu Fehlhaltungen. Darauf weist der Physiotherapeut Alexander Srokovskyi hin.