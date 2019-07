Reden, singen und trinken : So bleibt die Stimme wohltönend

So bleibt die Stimme wohltönend

Freiburg/Köln er mit anderen mündlich kommunizieren möchte, nutzt seine Stimme. Damit sie im (Berufs-)Alltag und auch über die Jahre hinweg voll und wohltönend bleibt, kann sie regelmäßig trainiert werden. Fünf Tipps:

Das Wichtigste ist, seine Stimme überhaupt zu nutzen. „Heutzutage sprechen die Menschen immer weniger miteinander, sondern sie schicken sich Nachrichten via Smartphone oder PC“, sagt Prof. Bernhard Richter vom Freiburger Institut für Musikermedizin. Wenn man seine Stimme wenig einsetze, müsse sich nicht wundern, wenn sie in wichtigen Situationen brüchig und matt klänge.

„Statt sich Nachrichten zu schreiben, sollten man wieder mehr miteinander reden“, erklärt Richter. So könnten die Beteiligten auch besser aufeinander eingehen. Denn die Stimme sei auch immer Träger von Emotionen. Permanentes Sprechen ist allerdings auch nicht gut - das strapaziert die Stimmlippen zu stark. Wer berufsbedingt viel sprechen muss, sollte regelmäßig am Tag kurze Ruhepausen einlegen.

„Die Stimme ist sehr komplex und hat mehrere Teilfunktionen“, sagt die Kölner Logopädin Wiltrud Föcking. „Und je besser wir unsere Stimme kennen, desto besser können wir sie in den verschiedenen Sprechsituationen flexibel einsetzen.“

Ausreichendes Trinken trägt dazu bei, dass die aus Schleimhaut bestehende Oberfläche der Stimmlippen feucht bleibt. Oft heißt es, dass jeder zwei bis drei Liter täglich an Flüssigkeit trinken sollte. „Eine solche Empfehlung kann nicht allgemeingültig sein“, sagt René Gräber, Heilpraktiker in Preetz (Schleswig-Holstein). Er empfiehlt, täglich 15 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht zu trinken. „Diese Menge kann dann langsam auf 25 bis 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht gesteigert werden“, so Gräber.