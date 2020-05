Nicht nur Sterne zählen : So finden Sie den richtigen Arzt

So finden Sie den richtigen Arzt

Berlin Bewertungsportale sollen die Arztsuche erleichtern. Allein auf die Beurteilungen auf diesen Seiten verlässt man sich aber lieber nicht, raten Experten. Das hat verschiedene Gründe.

„Kennst Du einen guten Arzt?“ In Gesprächen mit Freunden und Verwandten kommt diese Frage häufiger mal auf. Statt ihr Umfeld zu fragen, das nicht immer einen guten Tipp parat hat, suchen viele im Internet nach einer Antwort.

Die Portale bieten neben der Suche nach Ärzten auch Gesundheitsinformationen an. „Bin ich also auf der Suche nach einem Facharzt, bekomme ich dort sicher einen ersten Überblick darüber, wo sich der nächste Facharzt befindet, welche Zusatzqualifikationen und Angebote er bereithält und ob er besondere Öffnungszeiten hat“, sagt die Verbraucherschützerin.

Am Ende kommt es darauf an, wie man miteinander zurechtkommt, so Stahl. Gerade Ärzte stünden immer im persönlichen Kontakt mit ihren Patienten. „Und diese Beziehungen bestehen oft schon sehr lange.“ Das individuelle Vertrauensverhältnis spielt eine entscheidende Rolle.