Nachweis daheim : So funktionieren videoüberwachte Corona-Selbsttests

So funktionieren videoüberwachte Corona-Selbsttests

Bad Schwartau/Berlin Statt ins Corona-Testzentrum zu gehen, braucht es nur das Smartphone? Anbieter von Online-Schnelltests versprechen gültige Nachweise auf unkomplizierte Weise. Klappt das? Ein Praxistest.

Immer mehr Testzentren machen dicht. Wie und wo komme ich jetzt als Nicht-Geimpfter und Nicht-Genesener an einen zertifizierten Coronavirus-Testnachweis für Restaurantbesuche oder den Gang ins Fußballstadion? Wäre doch bequem, wenn sich das daheim erledigen ließe.

Tatsächlich gibt es Anbieter, die videoüberwachte Selbsttests anbieten. Das Prinzip: Man besorgt sich einen zugelassenen Selbsttest und nimmt ihn vor der Smartphone-Kamera vor. Geschulte Menschen schauen sich an, ob man alles richtig macht, prüfen das Ergebnis und senden einem das - hoffentlich negative - Testzertifikat zu. Wie viel ein Videotest-Zertifikat wert ist, darüber haben die Anbieter und das Bundesgesundheitsministerium allerdings unterschiedliche Ansichten.

Die überwachten Tests sind nicht kostenlos. Beim Anbieter „ covidtestonline “ etwa kostet das 14,90 Euro, bei Konkurrent „ Freetogo “ 19,99 Euro. Die Kosten für den Kauf des Selbsttests kommen noch hinzu, sind aber überschaubar: Einzelne Tests gibt es bei Discountern teilweise für weniger als einen Euro. In Listen kann man nachschauen, welche Antigen-Schnelltests die Anbieter akzeptieren.

Die Preise für die videoüberwachten Tests liegen also im unteren Bereich dessen, was Selbstzahler für Schnelltests zum Beispiel im Testzentrum zahlen müssten. Dort kostet es laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zwischen rund 18 und 40 Euro. Diese Kosten kommen auf viele, die sich testen lassen wollen, nun auch wieder zu. Denn seit dem 11. Oktober ist das Angebot kostenloser Bürgertests für alle vorbei. Ausnahmen gelten zum Beispiel für Kinder bis zwölf Jahre.

Wer ohnehin selbst zahlen muss, spart sich also künftig vielleicht lieber den Weg ins Testzentrum und erledigt den Schnelltest zu Hause. Funktioniert das auch reibungslos?

Für den Test daheim muss man sich etwas Zeit nehmen. Bei „covidtestonline“ ist das Zertifikat rasch gekauft, per Mail kommt ein Code, mit dem man den Test starten kann. Nach der Eingabe persönlicher Daten und der Ausweisnummer folgt kurz ein digitaler Identitätscheck, dann geht es los.

Bei diesem Anbieter muss man den kompletten Ablauf des Tests filmen, vom Auspacken des Test-Kits über den Abstrich bis hin zur Entwicklung der Teststreifen, die allein eine Viertelstunde dauert. Am Ende hält man die Kassette mit dem Ergebnis vor die Kamera. Alles in allem nimmt man rund 20 Minuten Video auf.

Schaut sich das dann wirklich jemand komplett an? Ja, allerdings werden die 15 Minuten Wartezeit bis zum Testergebnis schneller abgespult, sagt Timo Scharpenberg, Geschäftsführer der Firma Coteon, die das Portal „covidtestonline“ betreibt. Gespult wird aber nicht zu schnell, damit ein möglicher Austausch der Testkassette nicht unbemerkt bleibt. Sonst wäre es einfach, zu betrügen.

Eine gute Viertelstunde nach dem Test kommen Ergebnis und Zertifikat per E-Mail. „Wir winken nicht jeden durch“, sagt Scharpenberg. Bei sechs bis neun Prozent liege die Ablehnungsquote. Immerhin: Dann gibt es einen kostenlosen Zweitversuch.

Einen anderen Ansatz wählt die App „freetogo“, hinter der ein Start-up der Uni Potsdam steckt. Hier erfolgt der Test teils unter Aufsicht: Man telefoniert per Video mit einer Person, die beim Testen assistiert und beobachtet. Das ist angenehm, da man nicht bei jedem Schritt einen Blick auf die Testanleitung werfen muss.

Schon kurz nach Ende des Testablaufs kam das Zertifikat mit dem Ergebnis im E-Mail-Postfach an. Unter dem Strich funktionierte auch diese Variante des Videotests gut, wenngleich die Durchführung in der App an manchen Stellen hakte.