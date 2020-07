Knallharte Kopfsache : So funktioniert das Indoor-Surfen

So funktioniert das Indoor-Surfen

Berlin Surfen in der Halle - kann das gehen? Und können blutige Anfänger so vielleicht sogar Surfen lernen? Die Antwort auf beide Fragen lautet: Ja, vielleicht, zumindest ein wenig.

Die erste Indoor-Surfanlage der Stadt - und eine der ersten ihrer Art in Deutschland - verspricht Surf-Feeling wie an den Stränden von Bali oder Sylt. Nur halt unter dem Dach einer Halle. „Uns gab es in Berlin einfach zu wenig Wassersportmöglichkeiten“, sagt Julius Niehus, einer der sieben Gründer des Wellenwerks.