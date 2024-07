Praktische Tipps So kommen Ältere und Pflegebedürftige durch heiße Tage

Herrscht draußen Hitze, gilt es, sie nach Möglichkeit gar nicht erst ins Zimmer oder in die Wohnung zu lassen. Also am besten vor allem dann lüften, solange es draußen noch nicht so heiß ist: frühmorgens, abends oder nachts. Auch tagsüber kann gelüftet werden, zugleich sind die Wohnräume aber bestenfalls abgedunkelt.