später lesen Keine Chance den Viren So kommen Sie gesund durch die Erkältungszeit FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern

Teilen



Gerade in der Erkältungszeit wächst bei vielen die Sorge vor Ansteckung. Doch völlig ausgeliefert sind wir den Viren meist nicht. Wer gesund bleiben will, mobilisiert am besten rechtzeitig die Abwehrkräfte. dpa