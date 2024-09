Nicht einfach absetzen So nehmen Sie Antibiotika richtig ein

Restbestände gehören daher fachgerecht entsorgt, so die Apothekerkammer. Da die Entsorgung von Medikamenten auf kommunaler Ebene geregelt ist, gelten hier mitunter unterschiedliche Regeln. Während an einem Ort Alt-Antibiotika in den Restmüll dürfen, muss man sie woanders zum Recyclinghof oder zur Schadstoffannahmestelle bringen. Was genau wo gilt, kann man über das Portal arzneimittelentsorgung.de herausfinden.