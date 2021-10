Sechsmal täglich : So trinken Kinder genug und regelmäßig

Bei sportlichen Aktivitäten oder beim Spielen vergessen Kinder schnell, etwas zu trinken. Eltern sollten deshalb auf eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr achten. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Bonn - Regelmäßig und genug trinken ist wichtig, ganz besonders für Kinder. Denn im Vergleich zu Erwachsenen haben sie einen höheren Flüssigkeitsbedarf. Zudem wird das Trinkverhalten in der Kindheit geprägt und kann sich auf das spätere Leben auswirken, so die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Ist Ihr Kind oft müde und unkonzentriert? Vielleicht trinkt es einfach nicht genug. Das richtige Trinkverhalten wird am besten schon so früh wie möglich eingeübt.

Zur Orientierung hilft eine einfache Faustregel: Sechs Getränke über den Tag verteilt sollten eine normale Flüssigkeitszufuhr abdecken. Je nach Alter kann die Menge variieren, bei Grundschülern empfiehlt die DGE 0,15 bis 0,2 Liter pro Getränk, in der Sekundarstufe sind es circa 0,25 Liter pro Getränkeeinheit.

Bei sportlichen Aktivitäten, warmem Wetter oder je nach Gesundheitszustand kann aber auch mehr Flüssigkeit nötig sein. Besonders bei kleinen Kindern sollten Eltern auf eine regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme achten, da bei ihnen das Durstgefühl noch nicht vollständig ausgeprägt ist. Dieses kann auch bei älteren Kindern durch Ablenkungen wie Spielen, Sport und Stress überlagert werden.

Getrunken werden sollten dabei Wasser und ungezuckerte Früchte- und Kräutertees, da zuckerhaltige Getränke Karies, Übergewicht und die Entstehung von Diabetes Typ 2 fördern. Auch Light-Getränke gilt es zu meiden, da diese an süßen Geschmack gewöhnen und außerdem Farb- und Aromastoffe enthalten. Milch eignet sich wegen ihres Nährstoffgehaltes als kleine Mahlzeit, nicht aber zur Flüssigkeitszufuhr.