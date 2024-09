Richtig reinigen So wird die Trinkflasche nicht zur Keimfalle

Ob die Flasche nun in der Küchenspüle gebadet hat oder in der Spülmaschine: Im Anschluss sollte sie vollständig trocknen können. Direkt zudrehen und ab in den Küchenschrank ist keine gute Idee, weil so eine Restfeuchte zurückbleibt, die gute Bedingungen für Keime bietet. Besser: offen an der Luft trocknen lassen oder mit einem sauberen Tuch nachhelfen.