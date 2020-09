Influenza und Corona : Soll ich mein Kind diesen Winter gegen Grippe impfen?

Regensburg Corona beeinflusst schon seit Monaten unseren Alltag. Im Winter kommt dann die Grippewelle hinzu. Was die Frage nach einer Impfung in diesem Jahr drängender macht - auch für Kinder.

Dennoch sind viele Eltern in diesem Punkt zurückhaltend. Ein Grund sieht der Mediziner vom Universitätsklinikum Regensburg und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie darin, dass Kinder im Schulalter in der Regel nicht so stark unter einer Grippe beziehungsweise Influenza leiden.

Weil bei Kindern die Immunisierung in Folge der Impfung meist besser ist, könnte man sie bei ihnen auch eher durchführen, so Salzberger. Überstürzen brauchen Eltern aber nichts: Die ersten Chargen des Impfstoffs werden nach Einschätzung von Salzberger wohl in der zweiten Septemberhälfte in die Praxen kommen.