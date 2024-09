Mundhygiene Sollte ich regelmäßig die Zahnpasta wechseln?

Der Ratschlag zum Wechseln basiert auf folgender Idee: Die Bakterien im Mund sollen mit der Zeit sich an die Zusammensetzung der Zahnpasta gewöhnen, wodurch sie an Reinigungskraft verlieren soll. Stefan Zimmer verweist allerdings darauf, dass Zahncremes gar nicht so unterschiedlich sind: Zumindest, was ihre Grundsubstanzen angeht, sind sich die Produkte sehr ähnlich.