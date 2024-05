UV-Strahlung Sonnenschutz: Gut jeder Zweite cremt nur im Sommer

Dabei kann die UV-Strahlung der Sonne das ganze Jahr hinweg für Hautschäden sorgen, was auf Dauer das Hautkrebsrisiko erhöht. Schutz ist also nicht nur im Sommer ratsam. Doch ab wann sollte man sich schützen? Eine Hilfestellung bietet der UV-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes, der auch in vielen Wetter-Apps zu finden ist.