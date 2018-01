Spiele – ein Trumpf für die grauen Zellen

Autoschlüssel im anderen Mantel? Die Brille oder den Einkaufszettel vergessen? Auch das beste Gedächtnis lässt seinen Nutzer im Alltag gelegentlich im Stich. Um daraus im Laufe der Jahre allerdings kein Dauerproblem werden zu lassen, empfehlen die meisten Experten ein regelmäßiges Hirntraining für die grauen Zellen.

Schon im Alter von spätestens 30 Jahren lässt die Merkfähigkeit im Normalfall langsam nach. Die gute Nachricht ist: Es ist auch im Erwachsenenalter trotzdem möglich, auch dann noch neue Hirnzellen und Verknüpfungen zu bilden. Das geht zwar nicht mehr so blitzschnell wie in der Kindheit, aber mit etwas Köpfchen und Ausdauer lässt sich dem gesunden Gehirn auch im zunehmenden Alter auf die Sprünge helfen. Und sogar bereits verlorene altersbedingte Erinnerungs- und Lernfähigkeit lässt sich im besten Fall noch rückgängig machen, beziehungsweise der Vorgang kann aufgehalten werden.Dabei fällt in den vergangegen Jahren immer häufiger das Stichwort Gehirnjogging. Allerdings gibt es noch immer keine einheitliche Definition, was das eigentlich ist. Allgemein ausgedrückt geht es um das Trainieren der mentalen Leistungsfähigkeit durch geistige Übungen. Das Ziel ist es, die geistige Leistung zu verbessern oder zu erhalten. Zwar gehen die Meinungen auseinander, wie effektiv dieses Traning ist, aber die Mehrzahl der Experten geht von positiven Resultaten aus.

FOTO: Fabio Berti / Shutterstock.com

Geprägt wurde der Begriff laut www.Neuronation.de vor rund einem Vierteljahrhundert vom deutschen Psychologen Siegfried Lehrl, der es als „Mentales Aktivierungstraining“ bezeichnete, die vor allem dem so genannten Arbeistgedächtnis nutzen sollte – zum Beispiel durch erhöhte Informationsgeschwindigkeit, bessere Konzentration und höhere Merkfähigkeit.

„Use it or lose it“, sagen die Engländer. Manche Fähigkeiten muss man halt nutzen, um sie nicht zu verlieren. Dabei gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, den Kopf fit zu halten, je nach den persönlichen Vorlieben und dem Temperament. Besonders häufig werden neben den sehr allgemeinen Stichworten Hobbies und soziale Kontakte vor allem auch Spiele genannt. Kreuzworträtsel, Sudoku, Brettspiele wie Schach und Domino, Gesellschaftsspiele wie Trivial Pursuit und Scharaden oder Kartenspiele wie Skat, Mau Mau, Blackjack und Poker fordern Hirneinsatz. Dazu kommt auch, dass die Spiele mit jeder Runde wieder neu beginnen und ganz anders aufgebaut werden können.

Zudem können viele Spiele nicht nur in einer geselligen Runde, sondern auch online gespielt werden, was unter anderem introvertierten Menschen lieb sein dürfte. So kann man entweder gegen einen Computer oder einen beliebigen Gegenspieler eine Partie Schach, Skat oder auch Blackjack spielen, falls man sich eine kurze Auszeit gönnen möchte und die Freunde gerade nicht erreichbar sind.

FOTO: jmesquitaau / pixabay

Wer sich gerne an diese oder ähnliche Spiele hält, kann trotzdem außer auf den Spaßfaktor auf verbesserte Hirnfähigkeit hoffen. Denn die scheinbar einfachen Spiele sind sehr anspruchsvoll und es stecken viele Strategien dahinter, die man stets im Hinterkopf behalten muss. Wenn man beim Blackjack zum Beispiel seine Gewinnchancen erhöhen möchte, reicht es nicht aus, wenn man „nur“ gut und schnell bis 21 rechnen kann. Es ist ebenfalls wichtig, die Karten des Dealers zu beobachten und je nach dessen und seiner eigenen Kartenkombination zu reagieren. Neben dem strategischen Denken, werden beim regelmäßigem Spielen zudem schlussfolgerndes Denken, Kurzzeitgedächtnis, geistige Flexibilität, Konzentration und verbesserte Impulskontrolle trainiert.

FOTO: StockSnap / pixabay.com

Außer König und Königin, Bauer und Läufer, Dame, Bube und As helfen auch noch andere, weniger zerebrale Aktivitäten den grauen Zellen auf die Beine.

Stundenlanges Fernsehen, ein beliebter Zeitvertreib in der westlichen Welt, gehört allerdings nicht dazu. Die Passivität vor dem Bildschirm führt eher dazu, das Gehirn einzuschläfern, sagen Experten.

Dauersitzen ist ebenfalls nicht ideal. Bewegung an der frischen Luft hingegen tut sowohl Körper wie auch Geist gut. Das Gehirn ist nun mal auf eine gute Versorgung mit frischem Sauerstoff angewiesen, und Bewegung an sich fördert zudem die Durchblutung, die damit auch den grauen Zellen zugutekommt.

Spiel, Spaß und Sport können somit schon einmal auf der Plus-Seite verbucht werden, was das Köpfchen auch im fortschreitenden Alter leistungsfähig hält.

Doch auch die Ernährung ist ein entscheidender Faktor. Das menschliche Gehirn ist hungrig. Rund 20 bis 30 Prozent des täglichen Energiebedarfs gehen allein auf sein Konto. Dafür steuert es nahezu alle Körperfunktionen, ermöglicht uns zu denken und zu fühlen. Obwohl es im Ruhezustand kaum mehr verbraucht als bei komplexen intellektuellen Anstrengungen, macht es einen Unterschied für unsere Konzentration aus, womit es gefüttert wird.

Als erstes verzehrt das Gehirn Kohlenhydrate aus Getreiden, Hülsenfrüchten und Kartoffeln. Das daraus gebildete Serotonin beugt Stress vor und verbessert die Konzentration. Die grauen Zellen lieben Zucker, aber es muss der richtige sein. Glukose aus Obst und natürlichen Snacks wie Haferflocken mit Trockenfrüchten und gemahlenen Mandeln oder Bananen-Toast halten den Insulinspiegel gleichmäßig und beugen Müdigkeit und Konzentrationsverlust vor.

Gesättigte Fettsäuren in Eiern sind gut für Erinnerungsvermögen und Konzentrationsfähigkeit, und die in Kaltwasserfischen wie Lachs und Hering enthaltenen Omega-3-Fettsäuren unterstützen die Kommunikation zwischen den einzelnen Hirnzellen.

Auch Getränke spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Konzentrationsfähigkeit. Ein zu niedriger Flüssigkeitsspiegel beeinträchtigt die Konzentration. Wasser ist in dem Fall eine gute Abhilfe, und auch erfrischender Pfefferminztee hilft dem Gehirn auf die Sprünge. Der Geruch von Pfefferminze verhindert Müdigkeit, und das Öl verbessert die Aufmerksamkeit allgemein.

FOTO: TijanaM / Shutterstock.com

Wer sein Köpfchen also mit vernünftiger Ernährung, regelmäßigen geistigen Herausforderungen der spielerischen Art und Freiluftbetätigung fit hält, sollte sich keine allzu großen Gedanken machen, selbst wenn der Griff nach dem Schlüsselbund gelegentlich ins Leere fasst. Selbst ein Hochleistungskünstler wie unser Gehirn im Optimalzustand kann einmal etwas vergessen.