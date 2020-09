Frischluft statt Muff : Sport im Freien ist gut für den Körper

Köln Naturerlebnis, Wind, Tageslicht: Eine Jogging-Runde im Park oder auch nur ein zügiger Spaziergang durch den Wald können „wahre Wunder“ bewirken, sagt ein Sportmediziner - und erklärt, warum.

Sport an der frischen Luft tut besonders gut, und zwar aus verschiedenen Gründen. So regen Temperaturunterschiede und Wind das Immunsystem an, wie Prof. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln erklärt.