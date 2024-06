Muskeln lockern Stiftung Warentest: Keine Massagepistole schneidet „gut“ ab

Doch zuerst etwas Theorie, denn Massagepistole ist längst nicht gleich Massagepistole: Die Geräte unterscheiden sich in ihrem Hub - also darin, wie tief der Aufsatz in das Gewebe hämmert. Die stärksten Modelle im Test kommen auf einen Hub von ordentlichen 14 und 16 Millimetern. Das Urteil der Testerinnen und Testern, die sich im Labor gegenseitig mit den Geräten massierten: zu hohe Intensität, tut auf der Haut weh.