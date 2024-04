Ins Gleichgewicht kommen Stress: Wie er hilft und wann er schadet

Damit es nicht so weit kommt, braucht es dringend Erholungspausen. Wobei nicht unbedingt wochenlange Auszeiten im Urlaub gemeint sind, sondern schon die kleinen Pausen am Wochenende, am Feierabend oder auch tagsüber. „Ich bin eine große Freundin von Bewegung und frischer Luft in der Mittagspause“, sagt die Stress-Forscherin.