Neurologe nennt Risikofaktoren : „Stumme Schlaganfälle sind nicht harmlos“ – auf diese Symptome sollten Sie achten

Homburg Manchmal bleiben Schlaganfälle unentdeckt. Ein Kribbeln im Körper, das Betroffene nicht als bedrohlich ansehen, kann jedoch darauf hindeuten. Solche Anzeichen sollten ernst genommen werden, sie können schlimme Folgen haben:

Im Alter erleidet jeder vierte Mensch einen Schlaganfall, den er nicht oder kaum wahrnimmt oder bei nächtlichem Auftreten sogar verschläft. Mediziner reden vom stillen oder stummen Schlaganfall. Die Abläufe sind die gleichen wie bei einem offensichtlichen Schlaganfall, doch die Symptome bleiben aus oder sind nur wenige Minuten bis einige Stunden lang in abgeschwächter Form zu spüren.

Das sind die Symptome des stummen Schlaganfalls

„Das kann ein Kribbeln im ganzen Körper sein, leichte Lähmungen in Armen oder Beinen, oder der Mundwinkel hängt etwas herunter“, erläutert Professor Dr. Klaus Faßbender, Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum des Saarlandes. „Bei solchen Anzeichen, selbst wenn sie nach einer Nacht wieder ganz abgeklungen sind, sollte man sich nicht scheuen, sofort zum Arzt zu gehen oder sogar den Rettungsdienst zu rufen.“ Ein stummer Schlaganfall könne immer der Vorbote eines offenen Schlaganfalls sein.

Das können die Ursachen für einen stummen Schlaganfall sein

Bei einem Vorhofflimmern, einer Form von Herzrhythmusstörungen, schlägt das Herz nicht im normalen Takt. „Dadurch wird das Herz nicht richtig durchgespült, das Blut steht an den Wänden, es können sich Gerinnsel bilden. Werden diese plötzlich mit dem Blutstrom nach oben gerissen, können sie regelrecht ins Gehirn einschlagen“, erläutert Faßbender. Plötzliche Einschläge können auch aus der Halsschlagader stammen. Ist die Schlagader durch Kalk- und Fettablagerungen verengt, kann dies zu Entzündungen und Schädigungen der Gefäßwand führen, wodurch Blutgerinnsel entstehen können. Diese können mit dem Blutstrom ins Gehirn geschossen werden und dort Blutgefäße verstopfen. Dann stirbt Hirngewebe ab.

Ob ein Schlaganfall stumm bleibe oder mit deutlichen Symptomen wie plötzlichen Lähmungen im Gesicht, in Armen und Beinen, mit Sprachstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Sehstörungen und starken Kopfschmerzen einhergehe, hänge davon ab, wo der Einschlag im Gehirn erfolge, sagt Faßbender. Seien Gehirnareale betroffen, die für Funktionen zuständig sind, die wir nicht ständig benötigen oder die im Verborgenen arbeiten, verlaufe der Schlaganfall in der Regel stumm. „Trifft es jedoch die Regionen für Bewegung und Sprache, führt der Schlaganfall zu deutlichen Symptomen“, erläutert Faßbender. Es gebe auch Zwischenformen zwischen stummem und offenem Schlaganfall.

Die Folgen von stummen Schlaganfällen

„Auch wenn sich keine Symptome zeigen, sind stumme Schlaganfälle nicht harmlos“, sagt Faßbender. „Erleidet ein Mensch mehrere stumme Schlaganfälle, summieren diese sich in ihrer Wirkung. Es kommt schließlich zu Gedächtnisstörungen, Gangstörungen und Blasenstörungen. Eine Spätfolge kann eine vaskuläre Demenz sein“, sagt Faßbender. Diese sei nach der Alzheimer-Krankheit, die 70 Prozent der Fälle ausmache, die zweithäufigste Demenz-Form.

„Weisen die Aufnahmen vom Gehirn auf einen stummen Schlaganfall hin, erhält der Patient die komplette medizinische Versorgung wie bei einem offenen Schlaganfall“, informiert der Neurologe. „Wir suchen nach den Ursachen, um das Risiko für weitere Schlaganfälle minimieren zu können.“ Die Neurologie am Universitätsklinikum arbeitet dabei eng mit der Kardiologie zusammen. „Vorhofflimmern kann zum Beispiel mit Blutverdünnern behandelt werden. Bei einer verengten Halsschlagader können Medikamente verabreicht oder ein Stent eingesetzt werden, der das Gefäß weitet und offenhält. In einigen Fällen werden die Ablagerungen in der Schlagader auch operativ entfernt“, erklärt Faßbender.