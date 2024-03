Weltschlaftag 2024 Trierer Schlafexpertin: So schlafen Sie besser

SCHAFFRATH Als Erstes kann man sich natürlich überlegen, wann das Ganze angefangen hat: Gibt es irgendwelche Auslöser, die diese Schlafprobleme erklären könnten? Was hat sich in letzter Zeit in meinem Leben verändert? Öfter ist es so, dass wir emotionale Konflikte in der Woche haben. Wenn diese Auslöser beseitigt sind, wird der Schlaf meistens dann automatisch besser. Falls ich aber merke, dass ich langfristig nicht gut schlafe, kann ich meine Schlafhygiene hinterfragen. Und schauen, wie regelmäßig ist denn eigentlich mein Schlaf, also mein Schlaf- und Wach-Rhythmus? Gehe ich jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett? Stehe ich jeden Tag zu gleicher Zeit auf? Man sollte auch versuchen, nicht vor dem Fernseher einzuschlafen. Im besten Fall sogar den Fernseher auch nicht im Schlafzimmer zu haben. Ich kann natürlich auch kritisch meinen Getränkekonsum anschauen. Trinke ich vielleicht nachmittags relativ spät eine Tasse Kaffee, oder grünen Tee, schwarzen Tee? Das kann man vermeiden. Oder nehme ich vielleicht Medikamente gegen Kopfschmerzen, in denen zum Teil auch Koffein enthalten ist? Was den Sport angeht, ist es für den Schlaf förderlich, im Laufe des Tages Sport zu treiben und sich aktiv zu betätigen. Jedoch nicht kurz vor dem Schlafengehen.