Mit Tricks zu Schlafproblemen bei Hitze Sonnenbrand, Mückenstiche & Co.: Das hilft gegen die Schattenseiten des Sommers

Was dagegen hilft, hat wirklich jeder im Haus: Abgesehen davon, dass der Betroffene sofort in den Schatten gehen oder eine kalte Dusche nehmen sollte, kann er ein großes Glas Wasser mit einem Löffel Kochsalz trinken – nicht auf Ex, sondern langsam Schluck für Schluck. Das schmeckt sicherlich nicht gut, hilft aber, schnell und effektiv den Elektrolythaushalt aufzustocken, der bei einem Sonnenstich in den Keller gerät.