Vielversprechende Erkenntnisse für die Krebsforschung : Traubenkernextrakt in Studie wirksamer als Chemotherapie

Ein Heilmittel gegen Krebs zu finden, ist der Traum vieler Betroffener und deren Angehörigen. Traubenkernextrakt hat in einer Studie nun vielversprechende Wirkungen gezeigt. Das Mittel war in der Lage, Krebszellen dazu zu bringen, sich selbst zu töten. Dieser Artikel stellt den OPC Traubenkernextrakt vor und erklärt, was dessen Vorteile für den Körper sind.

Außerdem wird erläutert, welche weiteren Krankheiten mit diesem Mittel bekämpft werden können. Es müssen allerdings noch viele weitere Studien durchgeführt werden, bevor ein endgültiger Sieg über den Krebs verkündet werden kann.

Bereits in verschiedenen Untersuchungen wurde geprüft, ob und inwiefern Traubenkernextrakt positive Auswirkungen auf die Heilung von Krebs hat. Hierbei konnten viele motivierende Ergebnisse erzielt werden. So war Traubenkernextrakt beispielsweise in der Lage, bei Lungen-, Darm-, Haut- und Brustkrebs die tödlichen Zellen zu vernichten. In einer aktuellen Studie wurde nun erkannt, dass ähnliche Wirkungen auch bei Leukämiezellen festzustellen sind, was eine wichtige Erkenntnis im Kampf gegen Blutkrebs ist.

Der Traubenkernextrakt wurde von US-Wissenschaftlern in verschiedenen Labortest im Kampf gegen Krebszellen eingesetzt. Nach 24 Stunden konnte festgestellt werden, dass die Leukämiezellen durch Traubenkernextrakt dazu gebracht wurden, ihren eigenen Tod in die Wege zu leiten. Nach und nach sind sie so abgestorben. Die Hoffnung besteht darin, dass die so gewonnenen Erkenntnisse dabei helfen, eine schonende und natürliche Heilungsmethode gegen Krebs zu finden. Hierdurch könnten aggressive Chemotherapien reduziert oder ersetzt werden und Patienten würden auf natürliche Weise mehr Lebensqualität gewinnen und im Idealfall ihre Krankheit besiegen.

So gingen die Wissenschaftler vor

Bei der Studie kamen keine speziell im Labor hergestellten Medikamente zum Einsatz, sondern handelsüblicher Traubenkernextrakt. Die Forscher nutzten unterschiedliche Dosen, um zu testen, wie sich die jeweilige Intensität auf die Leukämiezellen auswirkt. Bei höheren Konzentrationen wurde erreicht, dass die Zellen eine Apoptose einleiteten. Hierbei handelt es sich um einen in den Zellen vordefinierten Zelltod, der unter bestimmten Voraussetzungen ausgelöst wird.

Durch den Traubenkernextrakt gelangt das Eiweiß JNK in die Krebszelle, das für Die Einleitung der Apoptose notwendig ist. Der Zelltod wurde allerdings nur bei den Krebszellen ausgelöst und betraf die gesunden Zellen nicht. Noch weiß die Forschung nicht, woran das liegt. Die Wissenschaftler müssen nun viel Daten auswerten und weitere Tests durchführen. Bisher lässt sich nur sagen, dass die Zugabe von Traubenkernextrakt positive Auswirkungen auf von Krebs betroffene Patienten hat.

Was genau ist OPC Traubenkernextrakt?

OPC sind sekundäre Pflanzenstoffe, die aus Traubenkernen gewonnen werden können. Sie zählen zu den Flavonoiden und sind bereits seit 1948 der Wissenschaft bekannt. OPC sind in der Lage, Entzündungen im Körper zu hemmen und haben eine stark antioxidative Wirkungen. Neben den Traubenkernen besitzen auch die Schalen und das Laub von roten Weintrauben OPC. Zudem ist der Wirkstoff in anderen Obstsorten wie Äpfeln oder Blaubeeren und in manchen Gemüsesorten zu finden.

Die Medizin nutzt OPC schon seit längerer Zeit. Es ist möglich, das Mittel hochdosiert als Traubenkernextrakt zu nutzen und bei Bedarf ein Pulver oder Kapseln wie etwa OPC forte daraus herzustellen. Diese können in den Ernährungsplan einer Person eingegliedert werden und sorgen dann für viele positive Wirkung im Körper. Zwar kann auch mit OPC keine ewige Jugend erreicht werden, allerdings ist es möglich, oxidativen Stress zu reduzieren und die Gesundheit von Menschen zu erhalten beziehungsweise in Teilen wiederherzustellen.

Das sind die Vorteile von OPC für den Körper

OPC wirkt sich auf ganz unterschiedliche Weise positiv auf den Körper aus. Einerseits hat der Stoff, wie viele andere natürliche Produkte, entzündungshemmende Eigenschaften und sorgt dafür, dass Körperzellen nicht so leicht durch freie Radikale geschädigt werden. So lassen sich unter anderem die Einflüsse von Umweltgiften und UV-Strahlen in Grenzen in den Griff bekommen. Hinzu kommt, dass OPC blutverdünnend wirkt. Hierdurch sorgt es dafür, dass sich die Gefäße erweitern und ein reibungsloser Blutfluss gegeben ist. Somit lassen sich Probleme wie Bluthochdruck, eine starke Belastung des Herzens und gegebenenfalls Schlaganfälle vermeiden.

Des Weiteren ist OPC in der Lage, die Herzfrequenz zu senken und den Körper zu beruhigen. Außerdem stärkt es die Widerstandsfähigkeit der Blutgefäße, sodass diese effizient arbeiten und vor Gefäßverletzungen geschützt sind. Das Kollagen an den Gefäßen bleibt erhalten und eine zu starke Durchlässigkeit der Gefäßwände wird vermieden. Aktuelle Studien legen zudem nahe, dass Traubenkernextrakt bei der Behandlung von Krebs ausgezeichnete Dienste leistet. Wer sich für weiterführende Informationen interessiert, findet diese im OPC Leitfaden des BGVV.

OPC auch bei weiteren Krankheiten hilfreich

Dass sich Traubenkernextrakt positiv auf die Behandlung von Krebs auswirkt, ist eine hervorragende Nachricht. Allerdings ist das Mittel noch bei vielen anderen Problemen hilfreich. So lassen sich mit OPC Traubenkernextrakt häufig hohe Cholesterinwerte in den Griff bekommen und eine Neurodermitis behandeln. Zudem hilft der Traubenkernextrakt dabei, Wassereinlagerungen aus dem Körper zu bekommen und Haar- und Hautprobleme zu beseitigen.

In einigen Fällen reagierten Patienten mit Allergien positiv auf Traubenkernextrakt und gewannen deutlich an Lebensqualität. Durch die entzündungshemmenden Eigenschaften können Entzündungskrankheiten vermieden und ein schwaches Immunsystem geschützt werden. Außerdem hat OPC Traubenkernextrakt positive Auswirkung bei Augenproblemen und Asthma. Nicht zuletzt lassen sich Beschwerden bei PMS behandeln.

Es müssen dringend noch weitere Studien durchgeführt werden

Die bisherigen Untersuchungen und Erkenntnisse zu Traubenkernextrakt sind äußerst motivierend. Allerdings lässt sich noch nicht endgültig sagen, ob dieses Mittel in der Lage ist, Krebs zu heilen. Außerdem ist noch nicht abschließend geklärt, wie sich das Mittel im Körper auswirkt und ob positive Langzeitwirkungen Bestand haben werden. Die bisherigen Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich viele positive Effekte erzielen lassen, ohne dass hierbei Nebenwirkungen auftreten, wie sie zum Beispiel für eine Chemotherapie typisch sind.