Schmerzen im Knie Was tun, wenn der Meniskus nach der OP wieder zwickt?

Noch vor 25 Jahren war man in der Medizin weitaus geneigter, den Meniskus großzügiger wegzuschneiden. Das sagt Gregor Berrsche, leitender orthopädischer Chirurg im Deutschen Gelenkzentrum in der ATOS Klinik Heidelberg. „Heute hat man, bedingt durch verbesserte OP-Techniken und Instrumente, häufiger die Möglichkeit den betroffenen Meniskus-Anteil vollständig zu erhalten.“ Oder er lässt sich dem Mediziner zufolge so sanieren, dass nur wenig Substanz verloren geht.