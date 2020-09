Die Grundregel: Auf zum Doc : Typische Männerleiden ab 40 – und schnelle Lösungen dafür

Foto: Unsplash.com/Tim van der Kuip

Zumindest der Volksmund sagt gern, dass es ab 40 bergab ginge. Zwar ist das häufig übertrieben, jedoch ist es durchaus eine medizinische Tatsache, dass sich der männliche Körper ab dieser Schwelle gewisse Nachlässigkeiten erlaubt - die sich meist jedoch schnell und einfach lösen lassen.

Ab wann ist Mann alt? Eine Frage, die wohl jeder unterschiedlich bewerten dürfte. Für viele stellt der 30. Geburtstag eine wichtige Schwelle durch Beendigung der Jugendjahre dar. Der 40. Geburtstag wird hingegen von vielen eher als Zwischenstufe angesehen - mit dem 50. als für die meisten deutlich wichtigere Schwelle.

Doch ganz gleich wie die Wahrnehmung auch aussieht, was das Körperliche anbelangt, ist das 40. Wiegenfest tatsächlich eine Zäsur, ab der sich erste "Altersleiden" einstellen; zumindest aber die ersten Umstellungen bemerkbar werden, die meist schon in den 30ern beginnen, in diesem Lebensjahrzehnt jedoch kaum spürbar sind. Die gute Nachricht: Auch wenn ab 40 manches nicht mehr wie gewohnt scheint, lässt sich das meiste simpel beheben.

Die Grundregel: Auf zum Doc

Jedes Problem in diesem Artikel hat Lösungen. Darüber sollte als übergreifende Maßnahme jedoch eine Grundregel stehen: Spätestens ab 40 sollten Männer sich einmal jährlich auf Herz und Nieren durchprüfen lassen. Auch ohne dass sich irgendetwas bemerkbar macht, nur der Sicherheit wegen - denn Früherkennung ist gegen wirklich jede nur denkbare Krankheit der sicherste Garant für Heilung. Und: Alle drei Jahre zahlt dafür die Krankenkasse, mitunter kann der Check-Up aber auch jährlich übernommen werden.

Erektionsprobleme

Ab dem 40. Lebensjahr beginnt der Testosteronspiegel zu sinken, um zirka ein Prozent jährlich. Bereits das kann dafür sorgen, dass die Libido reduziert wird. Kommen noch Faktoren wie das Rauchen hinzu, durch die die Durchblutung verschlechtert wird, kann es bereits in diesem Alter passieren, dass der Penis nicht immer die gewohnte Härte erreicht und/oder vorzeitig die Erektion verliert.

Vielfach stehen hinter Erektionsproblemen ungeachtet des Alters zwar psychologische Ursachen, doch mit jedem Jahr nach dem 40. werden körperliche Ursachen immer wahrscheinlicher. Bevor dann mit freiverkäuflichen Mitteln herumexperimentiert wird, sollte ebenfalls ein Gang zum Arzt erfolgen. Der wird, wenn psychische Ursachen ausgeschlossen werden können, einen bekannten und bewährten Wirkstoff wie Sildenafil verschreiben - Sildenafil, den meisten besser unter dem Namen seines bekanntesten Präparats bekannt, Viagra; allerdings ist die "blaue Pille" nicht das einzige Mittel. Und die Einnahme sollte unter strenger ärztlicher Aufsicht erfolgen, da Sildenafil auch Nebenwirkungen entwickeln kann.

Aber: In den meisten Fällen genügt das völlig, um Erektionskraft und Libido wiederherzustellen.

Fetteinlagerungen

Mit 40 beginnt nicht nur beim Testosteron eine Umstellung. Auch andere Hormone sind betroffen - sowohl durch reduzierte Produktion wie anders aufgebaute Verteilung. Eine sehr typische Folge davon: Der Stoffwechsel wird gebremst. Gleichzeitig wird die Muskelmasse reduziert, wodurch wiederum der kalorische Grundumsatz sinkt.

In der Folge verlieren Männer spätestens ab 40 merklich Muskelmasse (es beginnt aber schon mit 30), legen aber gleichzeitig an Gewicht zu - in Form von sich füllenden Fettzellen. Und weil der Körper diese höchst unterschiedlich verteilt, kann es bei einigen Männern passieren, dass diese in den kommenden Jahren einen regelrechten Brustansatz entwickeln.

Die Lösung dagegen ist so altbekannt wie sie einfach ist:

1. Sport. Nur das erhöht den Kalorienumsatz wieder und wirkt gleichermaßen dem Muskelabbau entgegen. 30 Minuten täglich genügen und jedes seriöse Fitnessstudio erstellt spezielle Pläne für Männer ab 40.

2. Ernährung. Simpel formuliert schlägt jeder Burger, jede Pommes ab 40 doppelt ein. Demensprechend sollte jetzt noch viel stärker auf eine gesunde und kalorienkontrollierte Ernährung geachtet werden.

Beide Punkte wirken nur in Zusammenarbeit. Einzeln bringen sie wenig bis nichts.

Übrigens: Sportliche Betätigung erhöht nebenbei auch die Testosteronproduktion.

Weitsichtigkeit

Der Begriff "Altersweitsichtigkeit" klingt nach etwas, mit dem sich nur Senioren befassen müssen. Tatsächlich jedoch trifft es schon viele Männer ab 40 - denn bereits dann degeneriert das Auge. Konkret handelt es sich bei diesem, als Presbyopie bekannten Leiden um einen Verlust der Elastizität der Augenlinse.

Das zeigt sich im Alltag darin, dass sie sich immer schlechter an sehr nahe Objekte anpassen kann - klischeehaft muss die Morgenzeitung immer weiter weggehalten werden, um sich noch entziffern zu lassen.

Auch hier gibt es zwei Lösungswege, im Unterschied zum vorherigen Punkt funktionieren sie jedoch einzeln:

1. Eine Brille, meistens eine Gleitsichtbrille, weil diese einfach praktischer ist. Im unteren Bereich sind deren Gläser dann so geschliffen, dass der Blick zum Lesen gesenkt werden muss und dann auch in normaler Distanz alles scharf sieht. Sobald die Augen wieder aufwärtsbewegt werden (und somit eher Distanzierteres betrachten), schauen sie nur durch normales Glas oder solches, das gemäß anderer Fehlsichtigkeiten geschliffen wurde.

2. Eine Augen-OP. Je nach spezifischer Ausprägung des Problems und unter Berücksichtigung weiterer Faktoren werden die Augen entweder gelasert oder die Linse wird gegen ein künstliches Modell getauscht. Beides ist sehr effektiv, kann meist die Brille gänzlich beseitigen - allerdings übernehmen die Kassen die Kosten nur in sehr seltenen Fällen. Es wird also mindestens vierstellig teuer.

Gelenkschmerzen

Ein weiteres "Anhängsel" der erwähnten Hormonumstellung. Ungefähr ab 40 nimmt aus dem gleichen Grund die Dichte des Knochenmaterials ab. Das ist zwar weitestgehend unproblematisch und wird erst im hohen Alter zur Gefahr, aber bereits ab 40 kann sich der Härteverlust an den Knochenspitzen bemerkbar machen - konkret in den Gelenken.

In der Folge fangen diese an, bei größerer Belastung zu schmerzen. Oft auch nach langer Ruhe, besonders in einer Position - etwa beim morgendlichen Aufstehen aus dem Bett oder dem Erheben vom Bürostuhl. Das ist besonders dann problematisch, wenn bereits Übergewicht vorhanden ist: Je schwerer der Mann zu Beginn seiner 40er ist, desto mehr muss er damit rechnen, dass die Schmerzen schneller und stärker auftreten.

Auch hier lautet die Lösung Sport. Und zwar gezieltes Muskeltraining der personenabhängig besonders beanspruchten Partien. Dadurch, dass die Muskulatur in diesen Bereichen dicker und leistungsfähiger wird, stützt sie die Gelenke ab und nimmt Lasten besser auf. Die Gelenke selbst müssen weniger leisten, schmerzen entsprechend nicht so stark.

Netter Nebeneffekt: Es ist kein zusätzliches Training nötig, die Gelenke können im Rahmen der halben Stunde täglich problemlos einbezogen werden.

Fazit

Ab 40 lässt der männliche Körper nach. Das lässt sich definitiv nicht aufhalten. Aber es lässt sich ganz erheblich einbremsen. Und zwar in einem solchen Ausmaß, dass die Auswirkungen nicht mehr zu spüren sind - nicht in den 40ern und mit etwas Disziplin und Anstrengung auch nicht in den 50ern.