Nur Schrott? : Über den Nutzen digitaler Schwangerschaftstests

Hannover Sie zeigen das Ergebnis unmissverständlich an - und das lassen sich Hersteller gut bezahlen. Schwangerschaftstests mit digitaler Anzeige bieten mehr Komfort. Rechtfertigt das ihren höheren Preis?

Schwanger oder nicht schwanger? Manche Tests für den Heimgebrauch zeigen das in Worten auf einem Bildschirm an. Doch können diese Produkte noch mehr, als einem die Interpretation von Linien in diesem Moment abnehmen und sofort für Klarheit sorgen?