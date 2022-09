Enormer Leidensdruck : Unterschätzte Volkskrankheit: Kopfschmerzen und Migräne

Kiel/Dortmund Jeden zweiten Erwachsenen plagen Kopfschmerzen. Arbeitsausfälle durch Migräne verursachen Milliardenkosten. Zum Europäischen Migräne- und Kopfschmerztag zeigt sich: Bei Wissen und Behandlung Wissen ist viel Luft nach oben.

Bei 25 Millionen Menschen handelt es sich um Spannungskopfschmerz, bei 18 Millionen Betroffenen um Migräne, wie Hartmut Göbel, Gründer und Chefarzt der renommierten Schmerzklinik Kiel sagt. Besonders stark beeinträchtigt eine chronische Migräne: Ein bis zwei Prozent der Bevölkerung - also bundesweit 1,66 Millionen Menschen - leiden an mindestens 15 Tagen im Monat unter erheblichem Migräneschmerz, der den gesamten Körper in Mitleidenschaft ziehen kann.