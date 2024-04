Schulkinder betroffen Verkrümmte Wirbelsäule: Was Eltern über Skoliose wissen sollten

Auch wenn sich auf einer Seite der Wirbelsäule eine Wulst abzeichnet, sollten Eltern an Skoliose denken. Rund drei Prozent der Kinder in Deutschland sind von der Erkrankung betroffen. Gab es in der Familie bereits Fälle von Skoliose, ist das Risiko erhöht - die Genetik spielt also eine Rolle. Und: Mädchen trifft es häufiger als Jungen.