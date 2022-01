Potenzmittel : Viagra ohne Rezept: Die Freigabe hätte Vor- und Nachteile

Am 25. Januar berät ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde BfArM über die Entlassung des Wirkstoffs Sildenafil aus der Verschreibungspflicht. Foto: Richard Drew/AP/dpa

Bonn Bisher gibt es die babyblauen Rautentabletten und ähnliche Präparate nur auf Rezept. Künftig kann man Viagra und andere Potenzmittel vielleicht einfach so in der Apotheke bekommen. Das hätte Vorteile - wäre aber auch mit großen Risiken verbunden.

„Einmal Nasentropfen, eine Flasche Hustensaft und noch eine Packung Viagra.“ Derartige Bestellungen könnten in Apotheken vielleicht schon bald Alltag sein.

Am 25. Januar berät ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde BfArM in Bonn über die Entlassung des Wirkstoffs Sildenafil aus der Verschreibungspflicht. Sollte die Empfehlung so kommen und sich das Bundesgesundheitsministerium daran halten, würden Viagra und andere Potenzmittel rezeptfrei werden. Eine gute Idee?