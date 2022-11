Erkältungszeit : Vier Gewohnheiten, die unser Immunsystem stärken

Köln Die Nase läuft, der Hals kratzt: Erkältungsviren haben es im Herbst besonders leicht - etwa, weil die trockene Heizungsluft unsere Schleimhäute reizt. So stärken wir die körpereigene Abwehr.

In Zeiten, in denen so viele Menschen zur Halspastille oder zum Taschentuch greifen, wünscht sich wohl jeder, die nächste Erkältung zu umschiffen.

Pro Kilogramm Körpergewicht sollte man rund 30 Milliliter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen, am besten Wasser und ungesüßte Tees. Wer 70 Kilogramm wiegt, trinkt also am besten mindestens 2,1 Liter am Tag.