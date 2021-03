Gesundheit : RKI bestimmt fünf weitere FSME-Risikogebiete

Berlin Die von Zecken übertragene Hirnentzündung FSME breitet sich weiter in Deutschland aus. Fünf weitere Kreise sind deshalb vom RKI als Risikogebiete eingestuft worden.

In Deutschland sind fünf weitere FSME-Risikogebiete ausgezeichnet worden. Das zeigt das aktuelle Epidemiologisches Bulletin 9/2021 des Robert-Koch-Institutes. Vier der neuen Risikogebiete grenzen demnach an bisherige Risikogebiete.

Neu hinzugekommen sind zudem jeweils ein Kreis in Bayern (Dillingen a. d. Donau), Hessen (Fulda), Sachsen (Mittelsachsen) und Thüringen (Weimarer Land). Insgesamt gibt es in Deutschland damit 169 Kreise, die als FSME-Risikogebiet definiert sind.

Wie das 24-seitige Dokument ebenfalls zeigt, besteht ein Risiko für eine FSME-Infektion vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen und in Sachsen. Auch in Mittelhessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. In Rheinland-Pfalz gilt der Landkreis Birkenfeld seit einigen Jahren als Risikogebiet.