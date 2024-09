Medizinischer Notfall Warnzeichen erkennen: Wie fühlt sich ein Herzinfarkt an?

Die Schmerzen können dabei auch in andere Bereiche des Körpers ausstrahlen. Etwa in die Arme, wobei der linke Arm eher betroffen ist als der rechte. Auch Oberbauch, Rücken, Hals, Kiefer und Schulterblätter können schmerzen. Hier zeigt sich bei Frauen eine Besonderheit: Bei ihnen strahlt der Brustschmerz oft in Rücken und Oberbauch aus - es besteht Verwechslungsgefahr mit Magenschmerzen.