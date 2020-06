Drei Tage Leben pro Woche : Warten auf ein Organ in Zeiten von Corona

Frankfurt/Sylt Corona belastet uns alle - ungleich schwerer ist die Situation aber für Menschen, die auf ein Spenderorgan warten. Sina Jürgensen ist eine von ihnen.

So konzentriert sich ihr Leben auf drei Tage in der Woche - am Sonntag fühlt sie sich immer schon so schlecht, dass sie nicht mehr viel unternehmen kann. An den guten Tagen will sie „der Krankheit möglichst wenig Platz einräumen“. Sie arbeitet stundenweise in der Buchhaltung, natürlich im Homeoffice. Das gebe ihr das Gefühl, „ein Teil der Gesellschaft zu sein“. Sie hat einen Hund und neuerdings sogar ein Pferd. Draußen in der Natur zu sein hilft ihr, „um mich fit zu halten“, sagt sie. „Nach fast sieben Jahren versuche ich immer noch, im Augenblick zu leben.“