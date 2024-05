Strömung reißt Schwimmer mit Warum das Schwimmen in Rhein und Co. so gefährlich ist

Vor allem in Flüssen sind in der Regel Strömungen die größte Gefahr, so Martin Holzhause, Pressesprecher der DLRG. Zudem gebe es auch Ströme und Wirbelungen, die kaum jemand richtig einschätzen könne. Und das kann schnell gefährlich werden, sagt er. Vor allem, wenn es zu Fehleinschätzungen kommt - was häufig der Fall ist, sagt Krekel. Menschen würden die Lage, sich selbst und vor allem die Situation im Gewässer falsch bewerten.