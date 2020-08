Genussmomente : Warum Laufen glücklich machen kann

München Sport trainiert nicht nur den Körper, sondern entspannt auch den Geist. Zumindest, wenn man es richtig anstellt - ein wichtiger Tipp dabei: Ruhig mal etwas Tempo rausnehmen.

Was passiert dabei im Körper? „Im aeroben Bereich wissen wir, dass der Cortisolspiegel im Körper sinkt - die Belastung ist noch im Rahmen und angenehm, so dass die Gedanken wandern können. Das sorgt für Stressabbau“, erklärt Dihsmaier.

Laufen im aeroben Bereich hat der Expertin zufolge außerdem positive Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit. „Es bilden sich neue Nervenzellen, was gut für die Erinnerungsfähigkeit ist. Außerdem wird die neuronale Vernetzung gefördert, wovon unter anderem das Arbeitsgedächtnis profitiert.“ Beim Laufen in diesem Bereich kurble man auch seinen Stoffwechsel an. So stärke man sein Immunsystem.