Apotheker warnen : Warum Medikamententausch keine gute Idee ist

Hannover Vom Fiebersaft fürs Kind bis zum Antibiotikum: Viele Medikamente sind derzeit nur schwer zu bekommen. Also zugreifen, wenn die Nachbarin noch einen Antibiotika-Saft hat? Bitte nicht, sagen Apotheker.

Aber: Man könnte sich doch in Nachbarschaft oder Freundeskreis aushelfen - mit dem, was die Hausapotheke noch so an Vorräten hergibt? Aus Sicht von Gabriele Röscheisen-Pfeifer und Jens-Peter Kloppenburg, beide Apotheker in Niedersachsen, ist das keine gute Idee. Aus mehreren Gründen.