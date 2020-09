Tipps für einen besseren Bartwuchs : Warum wächst mir kein Bart?

Foto: Pexels/João Jesus

Normalerweise setzt der Bartwuchs während der Pubertät ein, also circa zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr. In dieser Zeit macht es sich meist auch schon bemerkbar, wenn die Barthaare nicht so richtig wachsen wollen. In Ausnahmefällen kann es sogar zu gar keinem Bartwuchs kommen. Ein generell geringer Bartwuchs oder gar Lücken im Bart, kann mehrere Ursachen haben und ist für den Betroffenen meistens sehr belastend.

Nicht zuletzt, weil der Bart in den letzten Jahren zum absoluten Modeaccessoires geworden ist und natürlich auch ein Geschlechtsmerkmal des Mannes darstellt. Betroffene Männer sind oft verunsichert, obwohl sie das vielleicht gar nicht sein müssten. Im folgenden Artikel haben wir Ursachen und Tipps zum Thema für Sie gesammelt, falls Sie ihren Bartwuchs anregen möchten.

Ursachen eines geringen Bartwuchses

Folgende Ursachen können dazu führen, dass sich der Bartwuchs nur sehr gering gestaltet:

Ein Testosteronmangel ist häufig die Ursache eines geringen Bartwuchses. Um diesen festzustellen, sollte ein Arzt konsultiert werden, der ggf. auch Testosteron verordnen kann. Testosteron sollte niemals in Eigenregie eingenommen werden. Adipositas führt in der Regel zu einem Testosteronmangel, der, wie oben beschrieben, häufig für einen geringen Bartwuchs verantwortlich ist. Durch eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung, kann Adipositas und somit einem adipositasbedingten Testosteronmangel vorgebeugt werden. Ein geringer Bartwuchs kann ebenso mit einem Nährstoffmangel einhergehend sein. Ein genereller Haarverlust kann durch zu wenige Vitamine und andere Nährstoffe verursacht werden. Deshalb sollte immer auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung geachtet werden.

Darüber hinaus kann ein geringer Bartwuchs auch durch genetische Veranlagung und / oder das Alter beeinflusst werden.

Tipps für einen besseren Bartwuchs

An dieser Stelle müssen wir leider sagen, dass es das eine Wundermittel für einen dichten Bartwuchs nicht gibt. Sucht man aber nach der Ursache oder hat man sie gefunden, kann ein vollerer Bartwuchs begünstigt werden.

Bei einem Testosteronmangel können durch einen Arzt Testosteronpräparate verordnet werden. Bei eigenständiger Einnahme, ohne ärztliche Überwachung, können schwere Schäden auftreten.

Sport und Bewegung sind ebenfalls äußerst hilfreich - Fett kann abgebaut und der Testosteronspiegel angehoben werden.

Eine gesunde Ernährung ist ebenso wichtig, da hierdurch zahlreiche Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zugeführt werden können. Sie tragen immer auch zu normalen Körperfunktionen bei. Eine ausgewogene Ernährung beinhaltet u. a. Fisch, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Ballaststoffe und ausreichend Flüssigkeit (circa 2 Liter täglich). Auf zuckerreiche Lebensmittel sollte weitestgehend verzichtet werden.

Darüber hinaus sollte Stress vermieden werden, da anhaltender Stress den Körper schwächt und generell schädigt. Auch der Testosteronspiegel kann dadurch sinken. Ratsam sind mehrere Ruhepausen täglich, die den Körper zur Entspannung führen.

Des Weiteren dürfen falsche Tipps getrost ignoriert werden. Häufiges Rasieren beispielsweise, wird oft geraten - es ist allerdings nur bedingt wahr, dass dadurch der Bart schneller oder dichter wächst. Für eine kurze Zeit scheint der Effekt einzutreten, leider ist dies nur ein optisches Phänomen. Lieber den Bart ein paar Wochen wachsen lassen, um zu sehen, wieviel Bartwuchs tatsächlich vorhanden ist und wo Lücken sind. Pflegemittel regen ebenso wenig den Bartwuchs an.

Eine hohe Durchblutung der Gesichtshaut kann den Bartwuchs auch positiv beeinflussen. Eine Möglichkeit hierfür sind entspannende Gesichtsmassagen.

Nachdem der Bart ein wenig gewachsen ist, sollte er getrimmt werden, da die Barthaare unterschiedlich schnell wachsen. Eine einheitliche Länge wirkt gepflegter und dichter.

Geduld ist ein ebenso wichtiges Stichwort. Der Bartwuchs hängt von der Veranlagung und auch dem Alter ab. Sollte sich der Bartwuchs im Teenageralter noch nicht ganz so dicht oder eher schleppend gestalten, kann sich das mit zunehmendem Alter auch noch ändern.

Ebenso muss es nicht immer gleich (vielleicht aus Modegründen) der Vollbart sein. Versuchen Sie es doch einmal mit einem Oberlippenbart oder einem 3-Tage-Bart.

Fazit