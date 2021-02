Feuer im Mund : Was alles hinter Zungenbrennen stecken kann

Was alles hinter Zungenbrennen stecken kann

Kiel/Berlin Zungenbrennen ist lästig und unangenehm. Die Liste der Ursachen ist lang, eine einheitliche Therapie gegen die Beschwerden gibt es nicht. Manchmal helfen Medikamente - und manchmal Kaugummis.

Wenn die Zunge schmerzt, denkt man sich am Anfang oft nichts dabei - und dieses brennende Gefühl kann auch nach einiger Zeit wieder von selbst verschwinden. Manchmal jedoch lässt es nicht nach und dehnt sich sogar auf Mundhöhle und Lippen aus.

Zwei bis drei von 100 Personen sind von Zungenbrennen betroffen, schätzt der Zahnmediziner und Kieferorthopäde Wolfgang Schmiedel. Vor allem Frauen im mittleren bis höheren Alter plagten die Beschwerden, merkt der ehemalige Präsident der Berliner Zahnärztekammer an.

Das Problem ist: Es gibt unzählige mögliche Auslöser. Zum Beispiel kann ein Eisenmangel vorliegen. Oder hinter dem Zungenbrennen steckt eine allergische Reaktion auf ein Metall. Vielleicht reagiert die Schleimhaut auch auf bestimmte Substanzen in der Zahncreme?

Aber auch Multiple Sklerose oder die chronische Schmerzerkrankung Fibromyalgie können mit Zungenbrennen einhergehen. Oft tritt es in Verbindung mit Diabetes mellitus, Sodbrennen oder einer chronischen Dickdarmentzündung auf. Weitere mögliche Ursachen sind Störungen der Schilddrüsenfunktion oder Leber- und Galleninfektionen.

„Die Irritationen können aber auch mechanischer Art sein, etwa verursacht durch Zahnprothesen oder hervorstehende Füllungen“, sagt Schmiedel. Ein Mangel an Vitamin B12, B9 oder C ist eine weitere denkbare Ursache. Missempfindungen an der Zunge zählen auch zu möglichen Nebenwirkungen von manchen Medikamenten.