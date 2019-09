Aufmerksam zuhören : Was Angehörige bei Gedanken an Suizid tun können

Was Angehörige bei Gedanken an Suizid tun können

Viele Menschen, die an Suizid denken, geben indirekte Hinweise - etwa indem sie ihre Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck bringen. Foto: Victoria Bonn-Meuser.

Frankfurt/Main Wie kann man Menschen helfen, die nicht mehr leben wollen? Die Psychiaterin Christiane Schlang forscht an der Universität Frankfurt zum Thema Suizidprävention und sagt: „Im Vordergrund steht häufig nicht der Wunsch zu sterben, sondern die Vorstellung, so wie bisher nicht weiterleben zu können.“

Und mehr als 90 Prozent der Suizide geschehen vor dem Hintergrund von Erkrankungen, die behandelt werden können. Gerade bei Menschen mit psychischen Vorerkrankungen sei der Weg in den Suizid keine rationale Entscheidung, sondern ein Symptom der Erkrankung. Hilfe sei daher möglich, sagte die Expertin im Vorfeld des Welttags der Suizidprävention am 10. September in einem dpa-Themendienst-Gespräch.