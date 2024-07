Notfall Was bei einem Hitzschlag passiert - und wie Sie helfen

Dabei muss man wissen: Bei Wärme weiten sich unsere Blutgefäße, sodass möglichst viel überhitztes Blut an die Haut transportiert wird, wo die Wärme über das Schwitzen abgegeben werden kann. Daher müssen wir an heißen Tagen auch so viel trinken. Da der Schweiß auf unserer Haut verdunstet, wird die Haut gekühlt - und damit auch das Blut. Es kann dann heruntergekühlt in andere Bereiche unseres Körpers wandern.