Neugier ja, Routine nein : Was das Gehirn im Training hält

Was das Gehirn im Training hält

Magdeburg/Ebersberg Geistig fit bleiben, das wünschen wir uns alle. Und zwar bis ins hohe Alter. Kann man das Gehirn wie einen Muskel trainieren?

Ob Liegestütz oder Hanteltraining - wer seine Muskeln stärken will, findet schnell wirkungsvolle Übungen. Will man sein Gehirn trainieren, ist das etwas komplizierter.

„Wir verstehen nicht wirklich, was im Gehirn passiert, wenn wir eine bestimmte Gehirnleistung trainieren“, sagt Professor Emrah Düzel, Direktor am Institut für kognitive Neurologie und Demenzforschung. „Wir wissen im Grunde nicht mal, wo genau die Prozesse ablaufen.“

Was laut Emrah Düzel aber in aller Regel funktioniert: eine bestimmte Fertigkeit zu trainieren. Zum Beispiel, sich Telefonnummern zu merken. Wie sich das aber auf andere Prozesse oder Teile des Gehirns auswirkt, ist noch weitgehend unklar. Die Forschung hat sich daher das Ziel gesetzt, herausfinden, was die Gehirnleistung generell trainieren könnte.