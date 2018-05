später lesen Ablenkbar und ungeduldig Was die Krankheit ADHS im Erwachsenenalter bedeutet FOTO: Jörg Koch FOTO: Jörg Koch Teilen

Eigentlich geht es Stefan Ziegler gut. Er lebt in einem angesagten Viertel in München, hat einen guten Job und wird bald Vater. Von außen betrachtet führt Ziegler ein Leben, das sich kaum von dem anderer Mittdreißiger unterscheidet. Und doch ist er in manchen Dingen anders als andere. Von Sabine Meuter, dpa