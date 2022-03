Zweiter Booster : Was Experten zur Corona-Viertimpfung ab 60 Jahren sagen

Was Experten zur Corona-Viertimpfung ab 60 Jahren sagen

Berlin Für welche Gruppen macht ein zweiter Corona-Booster Sinn? Bundesgesundheitsminister Lauterbach meint: ab 60 Jahren. Was Forscher und die Ständige Impfkommission von dem Vorschlag halten.

Wie sehen die Empfehlungen zur Viertimpfung bisher hierzulande aus?

Wie viele Menschen sind der Empfehlung bisher nachgekommen?

Der Verlauf könne nicht zufriedenstellen, sagte Lauterbach kürzlich.Allein von den 13,5 Millionen Menschen über 70 Jahren sowie von denMenschen mit Immundefekt seien bisher weniger als zehn Prozent einviertes Mal geimpft. Zu den denkbaren Gründen zählt, dass ein anOmikron angepasstes Vakzin immer noch fehlt. Genug von bisherigenImpfstoffen scheint vorhanden: Lauterbach sagte kürzlich, wegenstockender Abnahme durch einkommensschwächere Länder sei zubefürchten, dass in Europa Impfstoff vernichtet werden muss.

Welche Erfahrungen hat Israel mit dem zweiten Booster gemacht?

Daten zu mehr als 560.000 Menschen zwischen 60 und 100 Jahren, dieteils nur dreimal, teils bereits ein viertes Mal geimpft wurden, sindvor einigen Tagen als Preprint erschienen - also noch ohne die beiStudien übliche externe Begutachtung. Ergebnis: Die Sterblichkeitdurch Covid-19 sei in der vierfach geimpften Gruppe um 78 Prozentverringert gewesen, verglichen mit der Gruppe der nur Geboosterten.Darauf berief sich Lauterbach.

Was steckt dahinter?

Ein genauerer Blick in die Daten zeigt: Die Unterschiede zwischen denverglichenen zwei Gruppen aus drei- beziehungsweise vierfachGeimpften sind minimal, wie der Vizepräsident der DeutschenGesellschaft für Immunologie, Reinhold Förster, sagte: „Beide Gruppenhaben bei Omikron ein sehr geringes Sterberisiko durch Covid-19.“ DieAngaben zur verringerten Sterblichkeit basierten daher auf relativkleinen absoluten Zahlen. Bei den 60- bis 69-Jährigen zum Beispielstarben laut Preprint fünf der rund 111.800 vierfach Geimpften und 32der rund 123.800 dreifach Geimpften.

Welche Tücken haben die israelischen Daten noch?

„Es ist ja die Frage, inwieweit die beiden Gruppen vergleichbar sind.Manche dreifach geimpfte Vorerkrankte dürften sich nicht zurViertimpfung aufgerafft haben, was die Unterschiede bei derSterblichkeit zum Teil erklärten könnte“, sagte Förster. Darüberhinaus weist das Autorenteam selbst darauf hin, dass sie nur auf einerelativ kurze Zeitspanne von 40 Tagen blicken. Bei der erfasstenTodesursache Covid-19 in Krankenhäusern könnten zudem auch Fälleenthalten sei, in denen ein positiver Test ein Nebenbefund ist.