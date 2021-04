Tödliches Quartett : Was hinter dem metabolischen Syndrom steckt

Was hinter dem metabolischen Syndrom steckt

Eine Ernährungsumstellung ist oft ein Teil der Therapie, um den gestörten Stoffwechsel in den Griff zu bekommen. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Berlin Faktoren wie Übergewicht oder erhöhter Blutdruck treten oft in Kombination auf und wirken sich auf den Stoffwechsel aus. Um keine schwerwiegenden Folgen zu riskieren, sollte man gegensteuern.

„Es beschreibt vielmehr das Vorliegen mehrerer Risikofaktoren mit ähnlichen Ursachen, die sich alle auf den Stoffwechsel auswirken und so gegenseitig beeinflussen“, erklärt sie. Und es betrifft sehr viele Menschen: Bis zu drei von zehn Personen sind Schätzungen zufolge in den Industrienationen davon betroffen - auch Jüngere.

Die Bezeichnung tödliches Quartett kommt übrigens daher, dass die Blutfett- und Cholesterinwerte auch als gestörter Fettstoffwechsel zusammengefasst werden können, was in Summe vier Merkmale, also ein Quartett ergibt.