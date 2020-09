Patient als Bote : Was im Arztbrief steht und wofür er nötig ist

Gotha Wer schon mal im Krankenhaus oder beim Spezialisten war, kennt den Arztbrief. Inzwischen sind die Patienten oft selbst die Überbringer des Dokuments - aus nachvollziehbaren Gründen.

Im Arztbrief dreht sich alles um den Patienten - es ist ein Befundbericht von Medizinern für Mediziner. Wirft man als Patient einen Blick in das Dokument, versteht man also nicht unbedingt, was sich hinter all den Formulierungen verbirgt.

„Er soll den weiter- oder mitbehandelnden Arzt auf den aktuellen Stand bringen“, erklärt Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. „Es ist ein wichtiges Dokument“, sagt Ulf Zitterbart. Der Vorsitzende des Thüringer Hausärzteverbandes ist mit weiteren Kollegen in einer Landarztpraxis tätig. „Bei uns gehen am Tag 30 bis 40 Arztbriefe ein von verschiedenen Patienten.“

Was steht in einem Arztbrief drin?

„Der Arztbrief dokumentiert ein Behandlungsgeschehen“, sagt Eugen Brysch. Welche Krankengeschichte liegt vor, was wurde untersucht und was ist dabei herausgekommen? Wie lautet die Diagnose und welche Therapie oder Weiterbehandlung wird vorgeschlagen?

Denn über den Postweg habe die Zustellung oft mehrere Tage gebraucht. Was unpraktisch sein kann, wie Zitterbart am Beispiel beschreibt: „Der Patient kam aber schon am nächsten oder übernächsten Tag und sagte: „Die haben was geändert und ich habe hier einen Zettel mit neuen Medikamenten.““ In solch einem Fall ist es gut, wenn der Patient den Arztbrief direkt dabei hat.