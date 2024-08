Lebensstil spielt eine Rolle Was lässt unsere Haut langsamer altern?

„Wissenschaftlich erwiesen ist außerdem, dass Vitamin A und C die Hautalterung verlangsamen“, sagt Julian Nüchel. Das gilt für die Vitamine im Essen, aber auch für die Vitamine als Inhaltsstoff in Cremes. „Dabei kommt es aber auch darauf an, wie viel Prozent davon wirklich drin sind. Unter zehn Prozent Vitamin C bringt eine Creme auch nicht so viel“, sagt der Wissenschaftler.