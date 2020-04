„Tag des Nasebohrens“ : Was Mediziner und Psychologen zum Popeln sagen

Berlin Viele tun es heimlich: Popeln. Gerade während der Corona-Pandemie sollte der Finger in der Nase nichts zu suchen haben. Davon abgesehen kommt die Wissenschaft auch zu überraschend positiven Erkenntnissen.

Am liebsten bohren die Menschen in der Nase, wenn sie sich unbeobachtet glauben - etwa allein zu Hause. Eine Sonderstellung nimmt das eigene Auto ein. Der Klassiker: Popeln beim Warten an der roten Ampel. Dabei bewegt man sich auf der Straße im öffentlichen Raum. Im Auto fühlten wir uns indes „so geschützt wie in unseren eigenen vier Wänden und glaubten irrtümlicherweise, dass wir nicht gesehen werden“, erklärt Sören Al-Roubaie vom Berufsverband deutscher Psychologen.