Fallzahlen steigen Was Reisende über das Dengue-Fieber wissen sollten

Immer mehr Reisende bringen das Dengue-Fieber mit heim, wie Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen. Demnach wurden in Deutschland in den ersten 17 Wochen dieses Jahres 737 Dengue-Fälle übermittelt. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 174 Fälle. Diese Entwicklung erklärt die Behörde in ihrem „Epidemiologischen Bulletin“ mit den erhöhten Fallzahlen in vielen Ländern.