Für jedes Alter : Was Ski-Langlauf so gesund macht

Was Ski-Langlauf so gesund macht

München Entspanntes Gleiten im Wald statt rasante Schussfahrt auf der Piste: Ski-Langlauf ist nicht nur ganz anders als Ski Alpin - er ist oft auch gesünder. Anfänger müssen aber trotzdem einiges beachten.

Ganz oben auf der Rangliste vieler Sportmediziner ist der Ski-Langlauf. Doch warum ist das Gleiten in der Loipe so gut für den Körper?

Welche Ausrüstung wie am besten passt, erfahren Langlauf-Anfänger in einer Skischule. Zu deren Besuch rät Experte Fehr unbedingt: „Die gibt es zum Beispiel in allen Mittelgebirgen und in den Alpenorten, die jeweiligen Fremdenverkehrsämter helfen da weiter.“