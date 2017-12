später lesen Fahrplan machen Weihnachtsfeiertage ohne Stress planen FOTO: Malte Christians FOTO: Malte Christians Teilen

Am besten nimmt man sich vorab einen wenig Zeit, die Feiertage nach der eigenen Wunschvorstellung zu planen. Wer nicht am Heiligen Abend genervt zusammenbrechen möchte, sollte Prioritäten setzen, sagt Prof. Katja Mierke, Psychologieprofessorin an der Hochschule Fresenius. dpa