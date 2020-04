Ein Überblick : Welche Cannabinoide sind in der Hanfpflanze enthalten?

Wer sich mit dem Thema CBD beschäftigt hat, wird zumeist nur auf die zwei bekanntesten Cannabinoide CBD und THC stoßen. Doch laut Studien ist die Hanfpflanze voll mit vielen anderen Cannabinoiden, die auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben können. Gerade die gesundheitlichen Vorteile von CBD sind bereits bei vielen Personen bekannt.

Durch den geringen Gehalt von THC haben diese Produkte auch keine psychoaktiven Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Dagegen sind die Wirkungen der anderen Inhaltsstoffe oftmals sehr unbekannt - doch in diesem Artikel erfahren Sie wichtige Informationen zu weiteren Cannabinoiden, die in der Hanfpflanze enthalten sind.

Das CBG ist hauptsächlich wegen seiner antibakteriellen Wirkung bekannt. So hat das Cannabigerol eine wichtige Funktion. Gleich wie CBD und CBC ist auch CBG nicht psychoaktiv, was wiederum dafür spricht, dass man es in herkömmlichen CBD-Produkten findet. Wissenschaftler fanden heraus, dass das CBG in erster Linie in jungen Hanfpflanzen vorhanden ist, da das CBG (laut neuesten Studien) als Vorlage für CBD und THC dient.