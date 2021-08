Patientenbefragung : Weniger Praxisbesuche und Wartezeiten

Berlin Lange Wartezeiten: Wer in Deutschland zum Arzt geht, muss häufig Geduld mitbringen. Die Zufriedenheit von Patienten hat sich laut einer Umfrage jedoch etwas verbessert.

80 Prozent der Patienten gaben demnach an, in den vergangenen zwölf Monaten beim Arzt gewesen zu sein. Bei der Vorjahresbefragung waren es 81 und in den Vor-Corona-Jahren 85 bis 87 Prozent. Der Rückgang liege wahrscheinlich an der geringeren Zahl saisonal üblicher Infekte aufgrund der Hygienemaßnahmen und Kontaktverbote, erläuterte KBV-Chef Andreas Gassen.